Jericó Abramo exige frenar infiltración criminal en sindicatos

El diputado federal, Jericó Abramo Masso, advirtió que no se puede permitir que el crimen organizado infiltre organizaciones sindicales, empresariales o sociales, luego de los señalamientos que vinculan a Édgar “N”, alias El Limones, con estructuras sindicales en la región Laguna.

El legislador señaló que, independientemente de si el presunto delincuente estaba formalmente afiliado o no, existen evidencias públicas y denuncias ciudadanas que lo relacionan con actividades y reuniones de organizaciones sindicales, particularmente a través de imágenes difundidas en redes sociales y testimonios de empresarios y ciudadanos afectados por extorsiones.

Abramo Masso subrayó que este caso refleja prácticas heredadas de administraciones pasadas y recordó que las extorsiones atribuidas a este grupo pusieron en riesgo a comerciantes y trabajadores tanto en La Laguna de Coahuila como de Durango.

Afirmó que estos hechos fueron señalados no solo por autoridades, sino también por la sociedad civil, el sector empresarial y miembros de sindicatos.

En ese contexto, reconoció el cambio en la estrategia de seguridad a nivel federal bajo la actual administración, así como la coordinación con los gobiernos estatales.

Destacó el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y de las fuerzas de seguridad, al considerar que en la entidad se ha logrado contener este tipo de delitos mediante colaboración entre autoridades y ciudadanos.

Finalmente, Jericó Abramo sostuvo que la seguridad no debe convertirse en un tema de confrontación política, sino asumirse como una responsabilidad compartida para garantizar la tranquilidad de la población y evitar que estructuras criminales se refugien en cualquier tipo de organización.