Jericó Abramo cuestiona estrategia de seguridad de Morena

El diputado federal Jericó Abramo Masso sostuvo que la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum requiere el respaldo de gobernadores y alcaldes

El diputado federal Jericó Abramo Masso afirmó que México debe “sacudirse las lacras” vinculadas al crimen organizado dentro de Morena, al considerar que algunos gobiernos emanados de ese partido han debilitado el combate a la delincuencia y generan incertidumbre para el desarrollo del país.

Cuestiona respaldo de gobiernos de Morena en materia de seguridad

El legislador sostuvo que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal sólo podrá dar resultados si existe respaldo de los gobiernos estatales y municipales, y cuestionó que algunos mandatarios morenistas enfrenten señalamientos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“México tiene que sacudirse las lacras del crimen y, sobre todo, de aquellos políticos corruptos. La Presidenta está haciendo un esfuerzo importante, pero su partido no está siendo solidario con ella”, declaró.

Plantea fortalecer la relación con Estados Unidos

Abramo Masso señaló que el país debe fortalecer la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad para preservar la relación comercial y dar certeza a la inversión, al recordar que ese país continúa siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas.

Indicó que, además del combate al crimen organizado, México debe ofrecer estabilidad económica y política para enfrentar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que la incertidumbre afecta la competitividad y las inversiones.

Como ejemplo de la necesidad de reconocer errores, el legislador se refirió al nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el mismo punto donde el año pasado se registró otro accidente, y pidió una investigación técnica para determinar si existen fallas en la infraestructura, el mantenimiento o la operación.

“Tenemos que hacer una revisión seria y profunda para que deje de suceder. Cualquier gobierno puede cometer errores, pero lo importante es reconocerlos y corregirlos”, señaló.

Añadió que la polarización política y la falta de autocrítica del Gobierno Federal también generan incertidumbre económica, por lo que insistió en que el país requiere decisiones sustentadas en criterios técnicos y no únicamente en discursos políticos.