Jericó Abramo advierte crisis social en el gobierno de Sheinbaum

El gobierno de México enfrenta una crisis social real, afirmó el diputado federal Jericó Abramo Masso, luego de las marchas registradas el pasado fin de semana en distintas ciudades del país.

El legislador señaló que las manifestaciones reflejan un creciente descontento y preocupación de la ciudadanía ante las condiciones actuales.

Abramo Masso aseguró que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa un momento delicado, en el que la respuesta a las demandas sociales no puede seguir postergándose.

Subrayó que, lejos de minimizar lo ocurrido, el gobierno debe reconocer la profundidad de la problemática y actuar con responsabilidad.

El diputado enfatizó que la inseguridad no puede combatirse ignorándola, y recordó que, aunque la seguridad es una tarea conjunta entre sociedad y autoridades, la responsabilidad máxima recae en el gobierno federal.

Exhortó a fortalecer estrategias y coordinar esfuerzos para atender la situación que, dijo, preocupa cada vez más a las y los mexicanos.