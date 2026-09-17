Javier Díaz y CFE buscan evitar fallas en suministro de agua

El encuentro tuvo como objetivo establecer una coordinación permanente para prevenir interrupciones eléctricas que afecten el servicio de agua en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos Alfredo Calderón Martínez, gerente de Distribución Golfo Norte, así como con el nuevo superintendente en Saltillo, Eduardo González Valerio, y representantes de Aguas de Saltillo (Agsal).

El encuentro tuvo como objetivo establecer una coordinación permanente para prevenir interrupciones eléctricas que afecten la operación de los pozos que abastecen de agua a la ciudad.

Durante la reunión se acordó fortalecer la comunicación entre la CFE, el Gobierno Municipal y Agsal para atender de manera inmediata cualquier falla que pudiera comprometer el bombeo y distribución del vital líquido.

La paraestatal anunció además inversiones para dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica que alimenta los acuíferos, así como la incorporación de sistemas de control remoto que permitirán monitorear las instalaciones y detectar averías en tiempo real.

Javier Díaz destacó que garantizar el suministro de agua potable es una prioridad para el municipio y señaló que, para mantener el crecimiento del caudal disponible, resulta indispensable contar con energía eléctrica constante en los pozos.

Recordó que durante 2025 se incorporaron 300 litros por segundo al sistema y que para este año se contempla sumar otros 300 litros por segundo, por lo que también se revisarán las instalaciones de los acuíferos Sur, Zapalinamé y Loma Alta, principales fuentes de abastecimiento de Saltillo.