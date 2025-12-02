Javier Díaz será presidente de Asociación de Ciudades Capitales

Busca trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno para promover estrategias que atiendan los principales retos de las grandes ciudades del país

A partir de 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomará la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México, luego de ser elegido por sus homólogos de todo el país. Este nombramiento fortalece la presencia nacional de Saltillo y abre una oportunidad estratégica para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo urbano de las capitales mexicanas.

Desde esta nueva responsabilidad, Díaz González trabajará en coordinación con los tres niveles de gobierno para promover estrategias conjuntas que atiendan los principales retos que enfrentan las grandes ciudades del país. El alcalde destacó que este espacio permitirá compartir experiencias y buenas prácticas en temas clave para la administración pública, con el objetivo de generar acciones que beneficien a millones de habitantes en distintas entidades.

¿Qué significa para Saltillo que su alcalde presida la Asociación de Ciudades Capitales?

La designación de Javier Díaz González coloca a Saltillo en una posición relevante dentro de la toma de decisiones relacionadas con el futuro de las capitales del país. Al encabezar la Asociación de Ciudades Capitales de México, la capital de Coahuila se convierte en un punto de referencia para la construcción de políticas públicas y el fortalecimiento de la colaboración entre municipios. Este liderazgo permitirá mayor visibilidad para los proyectos impulsados desde Saltillo y una mayor capacidad de interlocución ante las autoridades estatales y federales.

¿Cómo se logró la elección de Javier Díaz González?

La designación ocurrió a partir de la invitación expresa de alcaldes y alcaldesas de diversas regiones del país, quienes respaldaron de manera unánime a Díaz González para encabezar la organización. Este respaldo refleja la confianza de sus homólogos en su gestión municipal y en su capacidad para coordinar esfuerzos a nivel nacional en favor del desarrollo de las ciudades capitales.

¿Qué objetivos tendrá al frente de la Asociación en 2026?

Entre sus principales metas se encuentra la implementación de estrategias conjuntas, el intercambio de experiencias exitosas y la generación de acuerdos que permitan atender los retos urbanos actuales. Su gestión al frente de la Asociación buscará consolidar la cooperación intergubernamental y promover acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de los habitantes de las capitales mexicanas.