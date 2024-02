  Javier Díaz se registra para buscar alcaldía de Saltillo

Este sábado arropado por miles de militantes del PRI Javier Díaz González se registró como aspirante a precandidato para la alcaldía de Saltillo.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo y sus hijos: Javier, Bernardo y Luly, acudió ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Revolucionario Institucional para entregar su papelería e iniciar con ello el camino para ser el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Saltillo.

En su mensaje, Javier Díaz resaltó que Coahuila vive un gran momento con la administración del primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas, por lo que considera qué nuestro Saltillo debe continuar por la ruta de la seguridad, la generación de más empleos y el desarrollo que la sitúa como una de las mejores ciudades para vivir.

"Saltillo debe seguir por el camino correcto; todos queremos lo mejor nuestras familias", resaltó.

En ese sentido, indicó que en cuanto la ley lo permita, dará a conocer un gran plan de trabajo para la capital del estado, conformado por la visión de la sociedad civil, empresarias, empresarios, académicos, deportistas, artistas, campesinos, mujeres, jóvenes y adultos mayores.

"En este equipo estamos quienes amamos a Saltillo, quienes nos hemos preparado para servir a nuestra ciudad y quienes habremos de comprometernos y de cumplirle a la gente", destacó.

"Toda mi vida me he preparado para este reto y me declaro listo; ¡Voy con todo!", exaltó.

Díaz González compartió que uno de los orgullos más grandes de su vida es haber nacido en Saltillo, en donde formó a su familia y en donde arraigó los valores que forjaron en su persona la disciplina, el carácter y el deseo de superación que le ha permitido contar con una experiencia de 20 años en el servicio público y una carrera exitosa en el deporte a nivel nacional e internacional.

"Vengo de la cultura del esfuerzo. Cada meta que he alcanzado en mi vida está sustentada en mucho trabajo, en ganas de crecer, de superarme, de comprometerme y de cumplir" afirmó.

¿Quién es Javier Díaz?

En el sector público cuenta con 20 años de experiencia. Ha sido Secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Administrador Fiscal General, Diputado Local, Director del Instituto Estatal del Deporte, Director del Deporte de Alto Rendimiento y Director de Administración, Informática y Calidad en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

DESTACADO DEPORTISTA INTERNACIONAL

Javier Díaz González cuenta con una gran carrera deportiva. Fue miembro de la Delegación Nacional de México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Seleccionado Nacional en los Juegos Mundiales Universitarios, celebrada en Corea del Sur 2003. Ese mismo año fue seleccionado nacional en los Juegos Panamericanos de República Dominicana.

En 2002 fue seleccionado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en El Salvador. Un año antes, fue seleccionado nacional para el Campeonato Mundial de Natación, celebrado en Japón.

En el año 2000, Javier Díaz fue miembro de la Delegación Nacional en los Juegos Olímpicos de Sidney. Ese mismo año fue capitán del equipo representativo de Natación de la Universidad de Purdue. En 1999, fue Seleccionado Nacional para los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá y un año atrás, Seleccionado Nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Maracaibo, Venezuela.

En el deporte local, Javier Díaz fue galardonado con el Premio Estatal del Deporte en 1996 y el Premio al Deportista del Año de Saltillo, en 1994.

Comentarios