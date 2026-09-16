Javier Díaz respalda freno al pase turístico de Nuevo León

Señaló que, además de las posturas expresadas desde Coahuila, alcaldes y autoridades de Nuevo León también manifestaron su rechazo a la iniciativa

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, consideró que la propuesta del pase turístico para vehículos foráneos que pretendía aplicarse en la zona metropolitana de Monterrey prácticamente estaba destinada a no prosperar desde su origen.

Señaló que, además de las posturas expresadas desde Coahuila, alcaldes y autoridades de Nuevo León también manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Advirtieron posibles afectaciones entre Coahuila y Nuevo León

Díaz González recordó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, había advertido sobre las posibles consecuencias de una medida de este tipo, particularmente por las afectaciones que podría generar para quienes diariamente se trasladan entre la Región Sureste de Coahuila y Nuevo León.

El edil consideró que finalmente resultaba evidente la necesidad de dar marcha atrás al proyecto.

Pase turístico impactaría traslados cotidianos

El alcalde saltillense destacó que la implementación de un pase turístico habría tenido repercusiones en distintos ámbitos, desde la actividad económica y social hasta estudiantes y personas que necesitan desplazarse hacia Monterrey por motivos laborales, académicos o para llegar al aeropuerto.

Añadió que el tránsito entre ambas entidades forma parte de la dinámica cotidiana de miles de habitantes de esta región.