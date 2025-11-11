Javier Díaz prepara su primer informe de gobierno

El edil expresó su satisfacción por los avances alcanzados en distintos rubros, aunque reconoció que aún quedan retos importantes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se prepara para rendir su primer informe de gobierno tras casi un año al frente de la administración municipal. El edil expresó su satisfacción por los avances alcanzados en distintos rubros, aunque reconoció que aún quedan retos importantes por atender para continuar fortaleciendo el desarrollo de la capital coahuilense.

Díaz González informó que el acto oficial se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre ante la ciudadanía, mientras que un día antes presentará el balance de resultados durante una sesión solemne de Cabildo. En ambos eventos, aseguró, se dará cuenta del trabajo realizado durante este primer año de gestión.

El alcalde adelantó que el informe incluirá los principales logros en materia de obra pública, servicios municipales, desarrollo social y seguridad.

Subrayó que estos resultados reflejan el compromiso de su administración con mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses y consolidar a Saltillo como una ciudad ordenada, segura y con oportunidades para todos.