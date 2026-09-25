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Javier Díaz impulsa inversiones para Saltillo desde Texas

Por: Antonio Herrera

23 Septiembre 2026, 18:08

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Durante la reunión se planteó fortalecer los vínculos entre empresas y organismos de ambas regiones para facilitar proyectos de inversión

Javier Díaz impulsa inversiones para Saltillo desde Texas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una gira de trabajo por Texas para buscar nuevas oportunidades de inversión y colaboración en sectores como tecnología, inteligencia artificial y manufactura avanzada. 

Como parte de esta agenda sostuvo un encuentro con integrantes de la Round Rock Chamber, organismo empresarial en el que participan compañías como DELL, Samsung y Amazon, además del alcalde de Round Rock, Craig Morgan.

Durante la reunión se planteó fortalecer los vínculos entre empresas y organismos de ambas regiones para facilitar proyectos de inversión, proveeduría, innovación y generación de talento.

Saltillo busca integrarse a nuevas cadenas de valor

Díaz González señaló que su administración trabaja en el concepto de “Saltillo Valley”, con la intención de impulsar a la ciudad como un referente tecnológico y aprovechar su capacidad industrial para integrarse a nuevas cadenas de valor internacionales.

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El presidente municipal destacó que la relación con Texas permitirá explorar alianzas comerciales y acercamientos con empresas del sector tecnológico, mientras empresarios de Saltillo tuvieron la oportunidad de conocer posibles socios y proyectos de expansión.

Gira reúne a autoridades y representantes empresariales

En la gira también participaron el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, representantes empresariales de Saltillo y Texas, así como funcionarios municipales, con el objetivo de convertir estos encuentros en nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la ciudad.

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