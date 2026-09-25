Javier Díaz impulsa inversiones para Saltillo desde Texas

Durante la reunión se planteó fortalecer los vínculos entre empresas y organismos de ambas regiones para facilitar proyectos de inversión

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una gira de trabajo por Texas para buscar nuevas oportunidades de inversión y colaboración en sectores como tecnología, inteligencia artificial y manufactura avanzada.

Como parte de esta agenda sostuvo un encuentro con integrantes de la Round Rock Chamber, organismo empresarial en el que participan compañías como DELL, Samsung y Amazon, además del alcalde de Round Rock, Craig Morgan.

Durante la reunión se planteó fortalecer los vínculos entre empresas y organismos de ambas regiones para facilitar proyectos de inversión, proveeduría, innovación y generación de talento.

Saltillo busca integrarse a nuevas cadenas de valor

Díaz González señaló que su administración trabaja en el concepto de “Saltillo Valley”, con la intención de impulsar a la ciudad como un referente tecnológico y aprovechar su capacidad industrial para integrarse a nuevas cadenas de valor internacionales.

El presidente municipal destacó que la relación con Texas permitirá explorar alianzas comerciales y acercamientos con empresas del sector tecnológico, mientras empresarios de Saltillo tuvieron la oportunidad de conocer posibles socios y proyectos de expansión.

Gira reúne a autoridades y representantes empresariales

En la gira también participaron el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, representantes empresariales de Saltillo y Texas, así como funcionarios municipales, con el objetivo de convertir estos encuentros en nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la ciudad.