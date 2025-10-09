Javier Díaz impulsa desarrollo industrial y bienestar en Saltillo

El alcalde de Saltillo se reúne con líderes de la CTM para fortalecer empleo, industria y programas de bienestar como Aquí vamos gratis

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, cerró su gira de trabajo por la Ciudad de México con una reunión clave junto a líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la que se abordaron temas de desarrollo industrial, empleo y calidad de vida para las familias saltillenses.

Agradeció la invitación de Guillermo Díaz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, y de Alfonso Godínez, secretario general adjunto de la CTM, con quienes reiteró el compromiso de seguir consolidando a Saltillo como una potencia industrial en México.

En su mensaje, el alcalde destacó que esta colaboración ha sido fundamental para fortalecer el desarrollo económico del municipio, y compartió detalles del programa.

Aqui vamos gratis, el cual —a una semana de su arranque— ha tenido una respuesta positiva entre la población.

Este programa, enfocado en la activación física, salud y tejido social, ya fue presentado también ante la dirigencia nacional de la CTM, como ejemplo de políticas públicas que contribuyen al bienestar integral de la ciudadanía.

“Trabajamos de la mano con quienes comparten la visión de una Saltillo más fuerte, con empleos de calidad y bienestar para nuestras familias”, afirmó Javier Díaz. La gira y el diálogo con líderes sindicales refrendan el compromiso de su administración con el crecimiento ordenado, el fortalecimiento del sector laboral y la implementación de programas innovadores que impacten de forma directa en la vida de las y los saltillenses.