Javier Díaz escucha a vecinos de la colonia Morelos en Saltillo

En esta ocasión, las actividades se llevaron a cabo en la colonia Morelos, donde se dialogó con los vecinos sobre las condiciones de su entorno

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad como parte de los patrullajes de proximidad, con el propósito de escuchar directamente a los habitantes y conocer las necesidades que enfrentan en sus colonias.

En esta ocasión, las actividades se llevaron a cabo en la colonia Morelos, donde se dialogó con los vecinos sobre las condiciones de su entorno.

Vecinos plantean necesidades de limpieza en calles y callejones

Durante el recorrido, uno de los principales temas abordados fue la limpieza de las calles y el cuidado de los callejones, espacios que podrían aprovecharse para beneficio de la comunidad, siempre que se mantengan en buenas condiciones.

Los habitantes señalaron que parte de la basura acumulada proviene de personas que viven en el mismo sector.

Ante esta situación, se destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana y trabajar en conjunto entre autoridades y vecinos para conservar los espacios públicos limpios y ordenados.

Estos recorridos buscan acercar al gobierno municipal a las colonias, atender las inquietudes de las familias y promover una mayor corresponsabilidad en el cuidado de Saltillo.