Javier Díaz, entre los alcaldes mejor evaluados de México

Javier Díaz González se colocó en el top 3 de los alcaldes con mejor aprobación en el país, según el más reciente Ranking Capitales de la consultora GobernArte

Javier Díaz González se colocó en el top 3 de los alcaldes con mejor aprobación en el país, según el más reciente Ranking Capitales de la consultora GobernArte. Con un porcentaje de 62.8 en nivel de aceptación ciudadana, Díaz González superó a alcaldes de ciudades como Guadalajara, Mérida y Querétaro, posicionándose solo por debajo de sus homólogos de San Luis Potosí y Chihuahua. Este resultado refleja la confianza que la población ha depositado en su gestión, sustentada en avances en seguridad, empleo, obras públicas y programas sociales.

La administración de Díaz ha sido reconocida especialmente por su enfoque en la seguridad pública, con una inversión superior a los 114 millones de pesos en patrullas, uniformes, tecnología de videovigilancia y equipamiento táctico. Además, se ha fortalecido la colaboración con cuerpos de seguridad estatales y federales como el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Gracias a esta estrategia, Saltillo continúa destacando como la capital más segura de México y, al mismo tiempo, como la ciudad más competitiva y con mayor tasa de empleo formal.

En paralelo, el gobierno municipal ha impulsado iniciativas sociales y urbanas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como el programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, que arrancará en octubre con rutas troncales y unidades nuevas, así como obras de pavimentación, electrificación, centros comunitarios y acciones emergentes ante las lluvias recientes. Programas como “Activa tu Parque” y el plan “Aquí Andamos” refuerzan el compromiso de una administración cercana a la gente, que apuesta por el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de Saltillo.