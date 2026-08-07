Javier Díaz condena violencia familiar tras tragedia en Saltillo

El alcalde de Saltillo expresó sus condolencias y destacó el operativo que permitió detener al presunto agresor y rescatar al menor

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, manifestó su pesar por los hechos ocurridos en la colonia Espinoza Mireles, donde tres integrantes de una familia perdieron la vida en un presunto caso de violencia familiar.

El edil expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y señaló que este acontecimiento ha causado consternación entre la población.

El presidente municipal destacó la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad, al reconocer el trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Municipal, acciones que permitieron la localización y detención del presunto responsable, además del rescate del menor que había sido sustraído.

Javier Díaz indicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, todo apunta a un hecho de violencia ocurrido en el entorno familiar, por lo que insistió en la importancia de reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención.

Agregó que programas deportivos, culturales y de recuperación de espacios públicos son herramientas fundamentales para fortalecer el tejido social, mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer el caso y llevar al presunto responsable ante la justicia.