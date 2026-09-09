Javier Díaz califica de inconstitucional el Pase Turístico de NL

Javier Díaz advirtió que el Pase Turístico de Nuevo León afectaría la movilidad y la actividad económica entre Saltillo y Monterrey

Luego de calificar como inconstitucional el llamado Pase Turístico que pretende implementar el gobierno de Nuevo León, el alcalde de Saltillo aseguró que dicha medida traería afectaciones importantes a la economía regional.

Díaz Consideró que la medida podría terminar afectando la movilidad cotidiana de miles de personas que se desplazan entre Saltillo, la Región Sureste de Coahuila y el área metropolitana de Monterrey, además de impactar actividades económicas y comerciales.

Pase Turístico entrará en vigor el 21 de octubre

De acuerdo con los lineamientos de la medida, que entrará en vigor el próximo día 21 de octubre, la falta de portación, exhibición o vigencia del Pase Turístico, así como del Registro Vehicular de Estancia Prolongada cuando resulte exigible, podrá ser verificada y sancionada por autoridades estatales y municipales dentro de sus respectivas competencias.

“Yo me sumo a lo que el gobernador Manolo Jiménez ha comentado, que es totalmente inconstitucional. Miles de saltillenses y miles de ciudadanos de esta gran Región Sureste del estado de Coahuila, algunos trabajan allá, cuántos estudiantes hay que también viven allá y que estudian, o cualquier persona que tenga que transitar para ir al Aeropuerto Internacional de Monterrey o alguna otra situación”, expresó Díaz González.

Alcalde advierte posibles afectaciones económicas

El alcalde destacó que la medida tiene más cara de un asunto evidentemente recaudatorio aun y cuando las autoridades de Nuevo León insisten en que su trámite es gratuito.

Aseguró que la estrecha relación turística entre ambas entidades no permite la aplicación de una medida de tal naturaleza y recordó que Saltillo recibe constantemente visitantes provenientes de Nuevo León.