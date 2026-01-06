Javier Díaz agradece a contribuyentes en pago del predial

Los saltillenses continúan cumpliendo mediante diversas modalidades y permitirá que toda la ciudad participe en los beneficios derivados del pago del predial

Al acudir a la Presidencia Municipal para realizar el pago del impuesto predial, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, saludó y agradeció personalmente a las y los contribuyentes que cumplieron con esta obligación fiscal, destacando la cultura de responsabilidad de la ciudadanía y recordando que existen opciones presenciales y en línea para efectuar el pago.

¿Para qué se destina el pago del predial en Saltillo?

El Edil señaló que, gracias a la participación ciudadana, la administración municipal contará con los recursos necesarios para impulsar servicios públicos y obra en todos los sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Estas contribuciones se destinan a programas, acciones y obras que buscan mejorar la calidad de vida de las familias de Saltillo”, afirmó Díaz González, quien incluso se formó en la fila para cumplir con su contribución.

¿Qué opciones existen para pagar el predial?

El haber activado diferentes módulos de atención, así como opciones de pago digital, ha reducido las filas que en años anteriores se concentraban en la Presidencia Municipal de Saltillo. Las y los saltillenses continúan cumpliendo mediante diversas modalidades, lo que permitirá que toda la ciudad participe en los beneficios derivados del pago del predial.