Jacobo sobrerreaccionó ante preguntas: señala diputado Attolini

Attolini calificó de impulsiva la reacción del alcalde Jacobo ante pregunta sobre antidoping, pero destacó que se hizo la prueba

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al ser cuestionado sobre la reacción que tuvo el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, tras ser interrogado por una reportera durante la mañanera sobre si se haría o no un examen toxicológico, el diputado Antonio Attolini señaló que el alcalde sobrerreaccionó a una pregunta hecha con cierta ironía.

“Yo creo que sí es cierto que sobrerreaccionó; es una reacción impulsiva. Además, hay que decirlo, la pregunta tenía su giro, era una bola curva por parte de la reportera.”

Aceptó que fue cuestionable el hecho de que en un primer momento el alcalde no respondió, pero que luego esto se frenó al momento en que Jacobo se realizó un examen toxicológico.

“Pero sobre la duda, a las ocho de la mañana se resolvió, porque él y su gabinete se realizaron la prueba. Y sí es cierto, debió haber respondido que sí se hacía la prueba.”

Asimismo, mencionó que se debe reconocer que no solamente es un alcalde impulsivo, sino que también es un alcalde bien calificado. Attolini dice que él no se droga y que sí se haría una prueba.

Al ser cuestionado sobre si está dispuesto a hacerse o no una prueba antidoping, el diputado Antonio Attolini señaló que no consume drogas y que estaría dispuesto a realizarse un examen toxicológico. También dijo que evaluaría la propuesta del edil Jacobo Rodríguez para obligar a funcionarios y políticos a realizarse una prueba antidoping.