Isela Licerio Luevano continuará al frente de la Sección 38

Lévano destacó que esta información había sido solicitada desde hace aproximadamente 25 años, cuando comenzaron a operar las cuentas individuales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La dirigente del Sindicato de Maestros de la Sección 38, Isela Licerio Luevano, informó que se contempla un aplazamiento que le permitirá permanecer algunos meses más al frente de la organización, periodo que buscará aprovechar para dar continuidad a los proyectos y compromisos que se encuentran en proceso.

La líder sindical señaló que existe la oportunidad de seguir trabajando y entregar resultados a los trabajadores de la educación.

Buscan dar certeza sobre las cuentas individuales

Entre los avances que destacó se encuentra el relacionado con los maestros incorporados al esquema de cuentas individuales.

Explicó que durante la próxima semana un grupo de representantes del sindicato acompañará a Osvaldo Aguilar, director de la Dipre, para acudir a una institución educativa y comenzar a brindar certeza a los trabajadores sobre los recursos acumulados en sus cuentas, incluyendo el monto de sus ahorros y la información correspondiente.

Trabajadores tendrán acceso a una plataforma digital

Luevano destacó que esta información había sido solicitada desde hace aproximadamente 25 años, cuando comenzaron a operar las cuentas individuales, por lo que consideró este proceso como uno de los logros importantes de su gestión.

Añadió que, además de conocer el estado de sus recursos, los trabajadores tendrán acceso a una plataforma digital que facilitará la consulta de dicha información, permitiendo avanzar en materia de transparencia y certeza para los integrantes del magisterio.