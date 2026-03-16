Invitan en Saltillo a pagar predial con 5% de descuento

Lissette Álvarez Cuéllar, comentó que restan dos semanas para aprovechar este beneficio, por lo que se mantienen disponibles las opciones de pago

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Tesorería Municipal, recordo a las y los contribuyentes que aún no han pagado el predial a que lo hagan en lo que resta del mes de marzo y aprovechen el 5 por ciento de descuento que se ofrece durante este periodo.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, comentó que restan dos semanas para aprovechar este beneficio, por lo que se mantienen disponibles las opciones de pago presenciales o en línea para mayor comodidad.

Agregó que quienes realicen su pago durante este mes reciben un boleto para la rifa de 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno, en la que participarán quienes cubran este impuesto durante el primer trimestre del año.

El pago se puede realizar de manera presencial en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; o bien, en la caja ubicada en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Álvarez Cuéllar confirmó que se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, abiertos de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para el pago del predial en línea se mantienen vigentes las plataformas www.saltillo.gob.mx; Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.