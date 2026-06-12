Invitan a participar en la carrera 8K del Sagrado Corazón

Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar deberán cubrir una cuota de recuperación de 300 pesos

La Parroquia del Sagrado Corazón anunció la realización de la carrera 2026 “Corre, trota o camina 8K”, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad deportiva que se llevará a cabo el próximo 14 de junio.

Durante una rueda de prensa, el párroco Sergio García explicó que el evento tiene como principal objetivo fomentar la convivencia comunitaria y promover hábitos saludables a través de la actividad física.

“Se trata de una celebración con un propósito comunitario, en la que buscamos promover el respeto por la vida mediante el ejercicio y la participación de las familias”, señaló.

Los organizadores informaron que las personas interesadas en participar deberán cubrir una cuota de recuperación de 300 pesos, la cual incluye playera conmemorativa, medalla de participación y kit de recuperación.

Asimismo, se dieron a conocer los detalles del recorrido de la competencia, así como las categorías y premiaciones que se entregarán a los ganadores.

La carrera está abierta al público en general, por lo que los organizadores hicieron un llamado a corredores, caminantes y familias a formar parte de esta actividad deportiva y de convivencia.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 844-280-37-74.