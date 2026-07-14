Invitan a jóvenes al Preseminario 2026 en Saltillo

Los interesados o sus familias pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose al 844 344 1885, donde recibirán orientación sobre los requisitos

El Seminario de Saltillo lanzó la convocatoria para participar en el Preseminario 2026, una experiencia vocacional dirigida a adolescentes y jóvenes que tengan interés en conocer el proceso de formación sacerdotal y discernir si cuentan con vocación para el ministerio.

Preseminario se realizará del 19 al 24 de julio

El evento se llevará a cabo del 19 al 24 de julio en las instalaciones del Seminario Menor de Saltillo y está dirigido principalmente a jóvenes que concluyeron la secundaria y desean cursar la preparatoria en el seminario, así como a quienes ya terminaron ese nivel educativo y buscan ingresar a la etapa propedéutica.

Amplían invitación mediante modalidad Seminaristas en Familia

El obispo de Saltillo, Hilario González García, informó que este año también podrán participar jóvenes que aún cursan el último año de secundaria o preparatoria mediante la modalidad denominada “Seminaristas en Familia”, con el objetivo de que comiencen un proceso de acompañamiento vocacional.

“Estamos buscando jóvenes especialmente que están terminando su secundaria para venir a estudiar la preparatoria en el seminario o, acabando ya su preparatoria, quienes tengan la inquietud de venir a la etapa propedéutica. Incluso este año también estamos invitando a los que les falta un año para terminar su secundaria o preparatoria a ser seminaristas en familia”, explicó.

Participantes conocerán la vida dentro del seminario

Durante el preseminario, los participantes vivirán una semana de convivencia en la que conocerán la vida dentro del seminario mediante actividades de reflexión, oración, deporte y recreación.

“Hay momentos de reflexión, de oración, de convivencia; hay una albercada, deporte y momentos alegres y divertidos para los jóvenes”, destacó el obispo.

Los interesados o sus familias pueden solicitar informes e inscribirse comunicándose al 844 344 1885, donde recibirán orientación sobre los requisitos y el desarrollo del Preseminario 2026.