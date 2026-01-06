Invitan a familias de Saltillo a partir la Rosca de Reyes

Se realizará este martes 6 de enero a las 16:30 horas en la Plaza de Armas, como parte del cierre de las actividades de Villamagia: gobernador Manolo Jiménez

Las familias de Saltillo están invitadas a participar en la Rosca de Reyes, que se realizará este martes 6 de enero a las 16:30 horas en la Plaza de Armas, como parte del cierre de las actividades de Villamagia, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gobernador convivirá con asistentes

El mandatario estatal acudirá al evento acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López, así como de sus hijos, para convivir con las y los asistentes y compartir la tradicional rosca con niñas, niños y adultos que acudan al primer cuadro de la ciudad.

De manera simultánea, se desarrollarán actividades similares en los espacios de Villamagia ubicados en Múzquiz, Parras de la Fuente y Torreón, para que familias de distintas regiones del estado puedan participar en esta tradición.

Convivencia familiar y acceso gratuito

Con esta actividad concluyen las celebraciones de Villamagia, un espacio recreativo que ofreció actividades dirigidas a la convivencia familiar, especialmente para el público infantil, en un entorno seguro y de acceso gratuito.

El gobernador destacó que estos eventos buscan mantener vivas las tradiciones y generar espacios de encuentro comunitario, mientras que Paola Rodríguez reiteró la invitación a sumarse a una celebración pensada principalmente para las niñas y niños.

Cierre de temporada decembrina

Las autoridades estatales señalaron que la intención es cerrar la temporada decembrina con una actividad abierta al público, enfocada en la convivencia y el fortalecimiento de los lazos familiares en la capital del estado.