Invitan a donar chamarras y cobijas para personas vulnerables

Con la cercanía de la temporada invernal y el pronóstico de bajas temperaturas, autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse como “Corazón Voluntario” mediante la donación de chamarras y cobijas nuevas o en buen estado.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es reunir artículos que permitan brindar abrigo a personas en situación vulnerable de distintos sectores de la ciudad, especialmente durante los días de mayor descenso térmico.

La campaña estará vigente del 18 de noviembre al 4 de enero, periodo en el que se buscará reunir la mayor cantidad de apoyos posible.

Las y los organizadores señalaron que en los próximos días se darán a conocer los centros de acopio y horarios para la recepción de donativos. Destacaron que este tipo de acciones han tenido buena respuesta en años anteriores, lo que ha permitido atender a más familias durante las temporadas de frío.

Al presentar la convocatoria, algunos ciudadanos que han participado previamente compartieron su experiencia. “El año pasado llevamos cobijas y vimos cómo muchas familias agradecieron el apoyo. Son cosas sencillas que para alguien pueden significar pasar la noche sin frío”, comentó una voluntaria que forma parte del programa desde hace tres años"

De igual manera, vecinos de distintos sectores expresaron la importancia de esta iniciativa.

“Hay personas mayores que no tienen cómo comprar una chamarra o una cobija nueva. Estos apoyos les hacen la diferencia cuando baja la temperatura”, señaló un residente del poniente de la ciudad.

Organizadores enfatizaron que la invitación está abierta para toda la ciudadanía y recalcaron que cada donativo suma. “Queremos que más personas se unan este año para proteger a quienes más lo necesitan. El frío no espera, y cada artículo puede marcar una diferencia real”, indicaron.

Finalmente, se reiteró que la información detallada sobre los puntos de acopio será difundida a través de los canales oficiales en los próximos días.