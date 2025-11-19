Invitan a apadrinar a menores de ejidos de Saltillo por Navidad

La invitación está dirigida al público general y busca reunir la mayor cantidad de participantes posible para garantizar que más niños reciban un detalle

Autoridades locales informaron que se encuentra abierta la convocatoria para que personas voluntarias participen en el programa de apadrinamiento dirigido a niñas y niños de los ejidos de Saltillo, con motivo de la temporada navideña.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo es que quienes deseen sumarse como “Corazón Voluntario” puedan brindar un obsequio o apoyo que será entregado a las y los menores durante las actividades decembrinas.

Las autoridades señalaron que la fecha límite para registrarse y participar será hasta el próximo 4 de enero, y que en los próximos días se darán a conocer los puntos de contacto y la logística correspondiente.

Como parte de la presentación de la convocatoria, algunos voluntarios que han participado en años anteriores compartieron su experiencia.

“El año pasado apoyamos a un ejido y fue muy gratificante ver la emoción de los niños cuando recibieron sus regalos”, comentó una participante que se ha sumado de manera constante a estas actividades.

Madres y padres de familia también señalaron la importancia de este tipo de iniciativas.

“Para muchos niños del ejido, esta es la única oportunidad de recibir un detalle en Navidad. Siempre agradecemos que la gente se acuerde de ellos”, expresó una residente de la zona rural.

Organizadores del programa mencionaron que cada año se busca ampliar el número de comunidades beneficiadas.

“La respuesta de la ciudadanía ha sido positiva y esperamos que este año más personas se sumen para llegar a más ejidos”, indicaron durante el anuncio.

Finalmente, se reiteró que la información detallada sobre el proceso de registro, entrega y asignación de menores será difundida a través de los canales oficiales en los próximos días.