Invita Saltillo a festejo del Día del Niño en Ruta Recreativa

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que esta será la cuarta edición de esta celebración organizada por elementos de distintas áreas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo llevará a cabo este domingo 26 de abril un festejo dedicado a niñas y niños, con actividades recreativas, rifas y espectáculos familiares en el marco de la Ruta Recreativa.

El evento se realizará de 9:00 a 11:00 de la mañana en el cruce de Avenida Universidad y Venustiano Carranza, con acceso libre para todas las familias.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que esta será la cuarta edición de esta celebración organizada por elementos de distintas áreas de la corporación, con el objetivo de fortalecer la cercanía y confianza entre la ciudadanía y la policía, en línea con la instrucción del alcalde Javier Díaz González. Destacó que el evento ha ido creciendo en aceptación entre la comunidad saltillense.

Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de espectáculos de lucha libre, show de payasos y transformers, además de actividades como pintacaritas, botargas, granja de animales, brincolines y toro mecánico. También habrá rifas, refrigerios y diversas sorpresas.

Las autoridades invitaron a la población a asistir y formar parte de esta convivencia con motivo del Día del Niño y la Niña.