Invierten $600 mdp para modernizar Aeropuerto de Saltillo

El Gobierno del Estado de Coahuila, junto con ALTEA, Desarrolladora Inmobiliaria, y Aeropuertos Mexicanos (AME), anunciaron un ambicioso proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, que contará con una inversión inicial de 600 millones de pesos.

El gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia de esta inversión, afirmando que “hoy es un día muy importante porque con esta alianza se está consolidando una inversión de aproximadamente 600 millones de pesos, que fortalecerá la conectividad y la infraestructura aérea de la región sureste del estado”.

La modernización se llevará a cabo a través de una alianza comercial y contempla mejoras significativas en la infraestructura del edificio terminal, incluyendo la instalación de sistemas de equipamiento especial, la rehabilitación de las áreas de aterrizaje y modificaciones en el estacionamiento.

Con esta inversión, se busca optimizar la conectividad en la región sureste de Coahuila, donde el gobernador Jiménez señaló que existe un gran potencial de pasajeros, no solo de los municipios cercanos a Saltillo, sino también de la zona poniente de Nuevo León.

Además, se informó que los vuelos recién inaugurados han tenido una buena aceptación por parte del público, lo que ha llevado a la programación de vuelos directos a Cancún para la próxima Semana Santa.