Invierten 6 millones de pesos en avenida de Ramos Arizpe

La intervención contempla sustituir 565 metros de tubería de agua potable, recarpetear más de 8 mil 600 metros cuadrados y mejorar el alumbrado público.

Con una inversión aproximada de 6 millones de pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino inició la rehabilitación integral de la avenida Panorámica, donde se renovará la infraestructura hidráulica, el pavimento y el alumbrado público para atender problemas de deterioro que han afectado la circulación y los servicios en distintos sectores del municipio.

La obra, que beneficiará a unos 10,500 habitantes, comenzará con la sustitución de 565 metros lineales de tubería antigua por una nueva línea de poliducto, además de la renovación de las tomas domiciliarias, informó Nicanor Aguirre Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS).

Esta primera etapa tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 días. Durante ese periodo, las autoridades municipales prevén mantener el suministro de agua potable mediante la red existente, mientras se instala la nueva infraestructura.

Alcance de las obras viales e infraestructura pluvial

Una vez concluidos los trabajos hidráulicos, se realizará el recarpeteo de 8,628 metros cuadrados de superficie asfáltica, así como la intervención de 2,380 metros lineales de cordón cuneta y modificaciones al sistema de alumbrado público.

La rehabilitación busca resolver las afectaciones recurrentes al pavimento relacionadas con el deterioro de la red hidráulica, en lugar de limitarse a reparaciones superficiales de la carpeta asfáltica.

Sectores beneficiados y rutas de circulación alternas

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Guanajuato de Abajo, Portales del Valle, Manantiales del Valle, La Nogalera y San Roberto, además de otros sectores cuyos habitantes utilizan diariamente esta vialidad.

El alcalde señaló que las obras se desarrollarán mediante la coordinación de EMAS y la Dirección de Obras Públicas, y reconoció que las intervenciones podrían ocasionar molestias temporales a residentes y automovilistas.

Ante las afectaciones previstas a la circulación, el municipio recomendó utilizar como vías alternas el bulevar Sabino Saucedo, Saucillo de Arriba y el bulevar Jaime Benavides mientras continúan los trabajos de rehabilitación.