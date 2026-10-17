Invierten 5 millones de pesos para evitar deslave en Ramos Arizpe

El municipio inició trabajos preventivos en el arroyo La Encantada, a la altura de la colonia Analco, donde el deterioro del cauce representa un riesgo

Ante el riesgo de deslaves que podrían afectar viviendas de la colonia Analco, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comenzó trabajos preventivos en el arroyo La Encantada, con una inversión inicial estimada en cinco millones de pesos para reforzar los márgenes del cauce y reducir los daños ocasionados por la erosión.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las primeras acciones se concentran en el sector de la calle Chichén Itzá, donde el paso del agua ha debilitado los terrenos cercanos a las viviendas, lo que representa una amenaza para el patrimonio de las familias que habitan junto al arroyo.

La intervención contempla la colocación de piedras de grandes dimensiones para reforzar las áreas afectadas, además del retiro y movimiento de tierra, grava y otros materiales mediante maquinaria pesada.

Como parte de las obras, se proyecta realizar un corte en el cauce de aproximadamente 20 metros de ancho y entre ocho y diez metros de altura, con la finalidad de mejorar el paso del agua y disminuir la erosión que afecta los márgenes del arroyo.

Inversión podría superar los 5 millones de pesos

Gutiérrez Merino explicó que los cinco millones de pesos representan una estimación inicial, ya que el costo definitivo dependerá de las condiciones del terreno y del volumen de materiales que sea necesario retirar o movilizar.

Para determinar el alcance de las maniobras, el municipio realiza estudios de volumetría que permitirán calcular la cantidad de tierra y piedra involucrada en los trabajos.

Paralelamente, las autoridades municipales gestionan ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los permisos necesarios para intervenir formalmente el cauce.

El alcalde indicó que ya se estableció comunicación con funcionarios de la dependencia federal y que existe una respuesta verbal favorable, aunque la autorización correspondiente todavía se encuentra en trámite.

Solicitarán apoyo federal para construir gaviones

Además de las medidas preventivas, el Gobierno Municipal buscará la participación de la Federación para desarrollar un proyecto de mayor alcance que permita reforzar permanentemente las zonas vulnerables del arroyo.

Entre las obras contempladas se encuentra la construcción de gaviones de entre cinco y seis metros de altura, estructuras destinadas a contener los terrenos y disminuir el impacto de las corrientes durante las lluvias intensas.

El presidente municipal aclaró que las acciones iniciadas constituyen una primera etapa y que será necesario gestionar recursos adicionales para atender integralmente el problema.

“Esa es la prioridad, salvaguardar a los ciudadanos y que no tengan en riesgo su patrimonio”, expresó Gutiérrez Merino.

Las autoridades municipales señalaron que la intervención busca reducir los riesgos tanto para las familias que viven junto al arroyo La Encantada como para otros habitantes de la colonia Analco que podrían resultar afectados durante una creciente.