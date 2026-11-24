El programa coordinado entre Municipio y Estado abarca bulevares Venustiano Carranza, Morelos, Luis Echeverría, El Minero y Antonio Cárdenas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha los trabajos de rehabilitación del bulevar Jesús Valdés Sánchez, una obra que contempla una inversión cercana a los 15.5 millones de pesos y abarcará 1.3 kilómetros, desde el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez. Durante el arranque, informó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destinan 240 millones de pesos a mejorar las condiciones de las vialidades en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos contemplan el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, limpieza de la superficie, aplicación de material de adherencia y colocación de nuevo pavimento en los carriles centrales.

Colonias beneficiadas y alcance del programa vial

De acuerdo con las autoridades municipales, esta intervención beneficiará directamente a habitantes de colonias como Oceanía, Europa, América, Valle de las Flores, Florida, Bonanza y Praderas, quienes utilizan diariamente esta vía de comunicación.

Díaz González señaló que el programa de rehabilitación también contempla importantes arterias como los bulevares Venustiano Carranza y Morelos, el periférico Luis Echeverría, El Minero y la avenida Antonio Cárdenas, además de trabajos de bacheo en colonias.

Con estas acciones, el Municipio busca mejorar la movilidad y ofrecer vialidades en mejores condiciones para los automovilistas y las familias saltillenses.