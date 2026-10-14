Invierte Torreón más de 400 millones de pesos en 100 días

Los recursos se han destinado a patrullas, pavimentación y alumbrado mientras el municipio prevé mantener la atención al agua, drenaje y transporte público

La reorganización administrativa y la atención a servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación y seguridad concentran las acciones del gobierno municipal de Miguel Riquelme, quien reportó inversiones superiores a los 400 millones de pesos en obras, programas sociales y equipamiento.

A poco más de 100 días de asumir la alcaldía de Torreón, Miguel Riquelme señaló que su administración ha enfocado los recursos en atender las principales necesidades de la población, identificadas durante recorridos por colonias y ejidos, así como en reuniones con vecinos y representantes de distintos sectores.

En materia de seguridad, destacó la entrega de 40 patrullas, además de armamento y municiones, mientras que para el mantenimiento de calles se incorporaron máquinas micropavimentadoras. También mencionó trabajos de rehabilitación de canchas, mejoras en alumbrado público y acciones para reforzar la vigilancia en espacios públicos.

El alcalde agregó que se han realizado más de 40 reuniones con cámaras empresariales, organizaciones civiles y habitantes de distintos sectores para conocer sus demandas. Entre las acciones de atención a la salud pública, mencionó las brigadas médicas en colonias y ejidos, así como el retiro de más de 500 vehículos chatarra de las vialidades. Afirmó que los siguientes meses estarán enfocados en mantener la atención al agua potable, el drenaje, la seguridad y la rehabilitación de calles, además de avanzar en el tema del transporte público.