Invierte Torreón cerca de 20 mdp en mejoras urbanas

Las obras en Santa Sofía y la puesta en marcha del pozo Periodistas beneficiarán a miles de habitantes del sector oriente de Torreón

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, destinó cerca de 20 millones de pesos a obras y servicios prioritarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector oriente de la ciudad, con el arranque de trabajos de pavimentación y alumbrado público en la colonia Santa Sofía, así como la puesta en operación del pozo de agua Periodistas.

En Santa Sofía se invertirán 8.4 millones de pesos para rehabilitar 8 mil 472 metros cuadrados de pavimento e instalar luminarias, acciones que permitirán mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes, además de facilitar la conexión con el bulevar y la calzada Libertad.

Por otra parte, el pozo Periodistas representó una inversión de 10 millones de pesos y tendrá un caudal de 40 litros por segundo, con lo que se beneficiará a aproximadamente 30 mil habitantes de las colonias Periodistas, Monterreal, Villa Zaragoza, Parajes del Bosque, Bosque del Puma y sector Latinoamericano.

Miguel Riquelme destacó que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades básicas de la población, particularmente en materia de agua potable, pavimentación, bacheo y drenaje sanitario, por lo que se han reorientado recursos municipales para fortalecer los servicios públicos.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y señaló que el trabajo coordinado permite impulsar obras que también contribuyen a la seguridad y al desarrollo económico de Torreón.