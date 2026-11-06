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Invierte Torreón cerca de 20 mdp en mejoras urbanas

Por: Irene Zapata

05 Noviembre 2026, 16:44

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Las obras en Santa Sofía y la puesta en marcha del pozo Periodistas beneficiarán a miles de habitantes del sector oriente de Torreón

Invierte Torreón cerca de 20 mdp en mejoras urbanas

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme Solís, destinó cerca de 20 millones de pesos a obras y servicios prioritarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector oriente de la ciudad, con el arranque de trabajos de pavimentación y alumbrado público en la colonia Santa Sofía, así como la puesta en operación del pozo de agua Periodistas.

En Santa Sofía se invertirán 8.4 millones de pesos para rehabilitar 8 mil 472 metros cuadrados de pavimento e instalar luminarias, acciones que permitirán mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes, además de facilitar la conexión con el bulevar y la calzada Libertad.

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Por otra parte, el pozo Periodistas representó una inversión de 10 millones de pesos y tendrá un caudal de 40 litros por segundo, con lo que se beneficiará a aproximadamente 30 mil habitantes de las colonias Periodistas, Monterreal, Villa Zaragoza, Parajes del Bosque, Bosque del Puma y sector Latinoamericano.

Miguel Riquelme destacó que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades básicas de la población, particularmente en materia de agua potable, pavimentación, bacheo y drenaje sanitario, por lo que se han reorientado recursos municipales para fortalecer los servicios públicos.

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Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y señaló que el trabajo coordinado permite impulsar obras que también contribuyen a la seguridad y al desarrollo económico de Torreón.

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