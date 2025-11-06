Invierte Coahuila más de 800 mdp en programa de huevo y leche

El programa se activa en distintos periodos del año, con alrededor de siete u ocho entregas anuales, dependiendo de la temporada y necesidades de las familias

El Gobierno de Coahuila destinó más de 800 millones de pesos este año al programa estatal de apoyo alimentario que contempla la entrega de huevo y leche a familias en situación de vulnerabilidad, informó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila.

El funcionario destacó que el beneficio llega a más de 450 mil familias en todo el estado, y que actualmente el programa avanza en su fase de distribución en la Región Sureste, tras concluir la entrega en La Laguna.

Posteriormente continuará en las regiones Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, con la meta de finalizar alrededor del 20 de noviembre.

Elizondo recordó que esta estrategia se activa en distintos momentos del año, con alrededor de siete u ocho entregas anuales, dependiendo de la temporada y necesidades de las familias.

Señaló que en esta ocasión el gobernador Manolo Jiménez decidió acelerar la distribución ante el incremento en el precio del huevo, que supera los 100 pesos por tapa.

Además del apoyo alimentario, el coordinador enfatizó que el gobierno estatal mantiene presencia constante en colonias, barrios y ejidos con programas sociales y servicios públicos, incluidos los llamados “mercaditos” donde se ofrecen productos a bajo costo.

“Cada peso que ahorra la gente en estos programas lo puede destinar a otras necesidades”, apuntó.

Finalmente, explicó que ya trabajan en los presupuestos para 2026 con el objetivo de ampliar el alcance del programa alimentario y reforzar la política social enfocada en mejorar la calidad de vida y economía familiar de los coahuilenses.