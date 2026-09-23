Investigan reto viral contra docentes de Secundaria 2

La Secretaría de Educación indicó que la investigación continúa y que, hasta el momento, los indicios apuntarían a que los señalamientos podrían ser falsos

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La Secretaría de Educación, a través de su área jurídica, abrió una investigación luego de que estudiantes de la Secundaria Número 2 realizaran señalamientos en contra de integrantes del personal docente por presuntos abusos.

De acuerdo con la información proporcionada, las acusaciones estarían relacionadas con un supuesto reto difundido en redes sociales.

Analizan posible reto para provocar suspensión de clases

Según lo señalado por la autoridad educativa, el objetivo de esta dinámica habría sido provocar la suspensión de clases y generar mayor alcance en plataformas digitales mediante publicaciones, reacciones y nuevos seguidores.

El caso permanece bajo análisis mientras se recaban elementos para establecer qué ocurrió y determinar si las acusaciones tienen sustento.

Investigación determinará si los señalamientos son falsos

La Secretaría de Educación indicó que la investigación continúa y que, hasta el momento, los indicios apuntarían a que los señalamientos podrían ser falsos.

La dependencia advirtió que este tipo de retos puede generar afectaciones a la reputación y trayectoria de docentes, por lo que se deberá esperar a que concluya el procedimiento antes de establecer responsabilidades.