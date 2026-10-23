Investigan reporte de supuesto feto en baños del Conalep

Las autoridades consultaron a estudiantes para determinar si existían antecedentes de algún incidente relacionado con un posible aborto

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al Conalep número II “José Ignacio Arizpe Cárdenas”, ubicado en la colonia Hidalgo, para verificar un reporte difundido en redes sociales sobre el presunto hallazgo de un feto en los baños del plantel.

La información comenzó a circular la tarde del miércoles, luego de que padres de familia compartieran publicaciones sobre el supuesto hallazgo. El jueves por la mañana, agentes ministeriales se presentaron en la institución para iniciar las indagatorias.

De acuerdo con los reportes, una imagen comenzó a difundirse en grupos de WhatsApp relacionados con la escuela y la colonia, en la que se señalaba que se trataba de un feto localizado en las instalaciones educativas.

Los investigadores se entrevistaron con maestros y directivos para conocer los detalles del caso. Sin embargo, durante las primeras diligencias no se obtuvo información que confirmara el supuesto hallazgo.

Las autoridades también consultaron a estudiantes para determinar si existían antecedentes de algún incidente relacionado con un posible aborto u otra situación similar dentro del plantel.

Durante las indagatorias, se mencionó la presencia de toallas sanitarias desechadas en los baños. Hasta el momento de la revisión, no se había confirmado el hallazgo de un feto, por lo que las autoridades acudieron a verificar la información que circuló entre la comunidad escolar.