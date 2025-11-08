Investigan presunto incendio provocado en hogar de Ramos Arizpe

Los afectados señalaron que desconocen las causas del incendio, pero no descartan que haya sido provocado de manera intencional

Un incendio ocurrido la madrugada de este viernes en la colonia Parajes de los Pinos movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, luego de que vecinos reportaran fuego en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Pino Sibrica número 46.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro se registró e las primeras horas del día y afectó principalmente el patio frontal del domicilio, donde se consumieron una cuatrimoto, ropa diversa, un sillón y parte del portón de madera.

Los propietarios informaron que se encontraban dormidos cuando percibieron el fuego y salieron de inmediato para evitar que las llamas se extendieran al interior de la casa.

“Cuando llegamos, la situación ya estaba controlada; realizamos maniobras de enfriamiento y verificación del área”, reportó el personal de Bomberos a cargo de la máquina 422 y una ambulancia de apoyo.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Los afectados señalaron que desconocen las causas del incendio, pero no descartan que haya sido provocado de manera intencional, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Elementos de seguridad municipal resguardaron la zona mientras los bomberos realizaban las labores de control y enfriamiento del área afectada.