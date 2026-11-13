Investigan presunta venta de animales exóticos en Saltillo

El cateo federal en la colonia Tulipanes habría dejado monos y reptiles asegurados; la Fiscalía de Coahuila espera información oficial sobre las diligencias

El cateo realizado por fuerzas federales la mañana del miércoles 11 de noviembre en una vivienda de la colonia Tulipanes, al norte de Saltillo, estaría relacionado con una investigación por la presunta venta ilegal de animales exóticos. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre el bulevar Juan Saade Murra, donde participaron elementos de corporaciones federales.

Al respecto, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que, de manera extraoficial, se tiene conocimiento de que la intervención estaría vinculada con la comercialización de especies exóticas.

Trascendió que durante las diligencias fueron asegurados diversos ejemplares de animales, entre ellos monos y reptiles.

El funcionario aclaró que, debido a que el cateo fue encabezado por autoridades federales, corresponde a estas instancias emitir un informe oficial sobre los motivos de la investigación, los animales asegurados y las posibles responsabilidades de quienes pudieran estar involucrados.