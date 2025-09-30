Investigan presencia de caballo dentro de un bar en Saltillo

La difusión del material provocó una fuerte reacción entre usuarios y defensores de los derechos animales, quienes calificaron la escena como maltrato

Luego de que en redes sociales circularan imágenes donde se observa a un caballo dentro de un bar en Saltillo, autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En los videos, que rápidamente se hicieron virales, se aprecia cómo el animal es expuesto a un entorno inadecuado, e incluso se sugiere que fue obligado a consumir alcohol. El hecho habría tenido lugar en el bar “Oklahoma”, ubicado al norte de la ciudad.

La difusión del material provocó una fuerte reacción entre usuarios y defensores de los derechos animales, quienes calificaron la escena como un acto de maltrato.

Internautas cuestionaron la presencia del equino en un lugar cerrado, con luces, música alta y personas aparentemente fomentando un comportamiento irresponsable hacia el animal. Las críticas se dirigieron también contra el personal del establecimiento por permitir la situación.

Colectivos animalistas y ciudadanos han pedido a las autoridades aplicar sanciones ejemplares si se confirma que hubo abuso o negligencia.

Asimismo, señalaron la necesidad urgente de revisar los reglamentos que permiten la presencia de animales en sitios públicos, especialmente cuando se trata de espacios que no garantizan su bienestar. Las autoridades han señalado que el caso ya está bajo revisión legal.