Investigan muerte de un hombre en un domicilio en Ramos Arizpe

Durante las primeras diligencias, autoridades localizaron a una mujer que se encontraba escondida dentro del domicilio, por lo que fue asegurada

Autoridades municipales de Ramos Arizpe tomaron conocimiento de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón, en la colonia Lázaro Cárdenas.

El hombre, Victor Alberto García Padilla, de 27 años, fue localizado tirado sobre el piso de una de las habitaciones, rodeado de sangre y con una lesión en la cabeza. También presentaba una herida producida aparentemente por un objeto punzocortante en el costado izquierdo del tórax.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte y acordonaron la vivienda para preservar el sitio. Durante las primeras diligencias localizaron a una mujer que se encontraba escondida dentro del domicilio, por lo que fue asegurada.

La mujer quedó a disposición de las autoridades correspondientes y se espera que rinda su declaración para establecer qué ocurrió y determinar si tuvo alguna participación en los hechos.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Semefo para determinar la causa del fallecimiento y continuar con las investigaciones.

Con información de Ulises Martínez