Investigan muerte de niña de dos años en Matamoros, Coahuila

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte de una menor de 2 años en Matamoros, Coahuila.
La tragedia se registró la noche de este lunes 6 de octubre en un domicilio de la colonia Las Carolinas.
El padre de la menor declaró a las autoridades que él y su pareja se encontraban afuera de la casa, pero regresó para ver a su hija que encontró boca abajo y al moverla se dio cuenta de que la menor no estaba respirando, por lo que se movilizó al hospital.
Cerca de las 23:00 horas, la menor ingresó a la clínica 83 del IMSS. Los médicos la revisaron, pero solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se reportaron los hechos a las autoridades.
Los resultados de la autopsia a la menor arrojaron que presentaba una hemorragia interna aguda, traumatismo en el abdomen y una lesión vascular.
La Fiscalía de Coahuila abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Hasta el momento no hay personas detenidas.