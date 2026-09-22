Investigan muerte de mujer tras caer por escaleras en bar

María del Carmen, de 61 años, permaneció hospitalizada tras sufrir una caída el 18 de septiembre; autoridades investigan las circunstancias del hecho

Una mujer de 61 años, identificada como María del Carmen, murió durante la madrugada de este lunes mientras permanecía internada en un hospital de Saltillo, luego de sufrir una caída por las escaleras de un establecimiento ubicado en la zona Centro de la ciudad. El incidente ocurrió el pasado 18 de septiembre en el bar Barra Negra, situado en el cruce de Presidente Cárdenas y Urdiñola.

De acuerdo con información preliminar, durante la convivencia la mujer habría sido empujada presuntamente de manera accidental por uno de sus acompañantes, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras.

A consecuencia del golpe sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada para recibir atención médica en la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció hospitalizada hasta que se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la caída. Como parte de las diligencias, se revisan las cámaras de seguridad del bar y otros elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió y, en su caso, determinar posibles responsabilidades.