Investigan muerte de joven en celdas municipales de Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga la muerte del joven Cris Hernán Pérez, de 24 años de edad, quien falleció en un hospital a donde fue trasladado de las celdas de los Tribunales Municipales de Torreón, a donde había ingresado aparentemente arrestado.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, hay al menos tres personas de los Tribunales mencionados bajo investigación por la muerte del joven, quien presentaba traumatismo craneoencefálico.

Según algunos testigos, el joven había estado festejando su cumpleaños en un establecimiento de la calle de Morelos, en el centro de Torreón, y videos de vigilancia muestran al joven dialogando con elementos de una patrulla municipal antes de ser esposado y trasladado por la unidad.

Las autoridades descartan que los policías hayan sido los autores de la agresión contra el joven, pues el Tribunal tiene prohibido admitir a detenidos golpeados, además de que se habla de que existe un acta donde consta que el joven ingresó en buen estado de salud.

Por ello, la Fiscalía investiga lo sucedido dentro de los Tribunales Municipales, ya que se deduce que la agresión habría ocurrido ahí.

Las autoridades esperan los dictámenes periciales para poder establecer una línea de investigación en torno al fallecimiento del joven.