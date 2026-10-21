Investigan muerte de bebé en Saltillo; hay dos detenidos

Ambos se encuentran a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las indagatorias para esclarecer las circunstancias

La madre y el padrastro de una bebé de un año de edad se encuentran detenidos y bajo investigación por la muerte de la menor, quien falleció la noche del lunes 19 de octubre en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, luego de ingresar con múltiples golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Madre y padrastro permanecen a disposición del Ministerio Público

De acuerdo con información difundida sobre el caso, la pequeña fue identificada como Darlertt Sarai Martínez Galindo, mientras que su madre, identificada como Jessenia, de 16 años, y su padrastro, Brayan, de 17 años, permanecen bajo investigación.

Ambos se encuentran a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que la niña sufrió las lesiones.

Necropsia permitirá establecer la causa del fallecimiento

Fernández Montañez señaló que las autoridades están a la espera de los resultados de la necropsia de ley, los cuales permitirán establecer la causa del fallecimiento y aportar elementos para el avance de la carpeta de investigación. La Fiscalía deberá determinar cómo se produjeron las lesiones y si existe responsabilidad penal de las personas involucradas.