Investigan homicidio con arma blanca en Ramos Arizpe

La necropsia determinó que la víctima falleció por shock hipovolémico; la Fiscalía realiza pesquisas para identificar a los responsables

Como homicidio calificado investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) la muerte del hombre localizado sin vida al interior de una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en Ramos Arizpe, luego de que la necropsia confirmó que falleció por shock hipovolémico provocado por heridas de arma punzocortante.

Julio Loera de la Rosa, delegado de la FGE en la Región Sureste, informó que los resultados forenses permitieron establecer la causa de la muerte y que la carpeta de investigación se integra por el delito de homicidio calificado.

Necropsia confirma heridas de arma punzocortante

El cuerpo fue localizado al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ricardo Flores Magón y Veracruz, donde desde las primeras diligencias se habían detectado huellas de violencia, aunque en ese momento se encontraba pendiente conocer el resultado de la necropsia.

El estudio practicado en el Servicio Médico Forense estableció que las lesiones provocaron una pérdida severa de sangre que derivó en un shock hipovolémico y posteriormente en el fallecimiento.

Investigan el paradero de los responsables

A partir de estos resultados, agentes de investigación realizan pesquisas para reconstruir las circunstancias de la agresión y dar con el paradero del o los presuntos responsables, de acuerdo con el delegado de la Fiscalía.

Como parte de las primeras diligencias, cinco personas fueron aseguradas para ser entrevistadas en relación con los hechos. Hasta ahora, la FGE no ha informado que alguna de ellas haya sido señalada formalmente como probable responsable.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble presuntamente era utilizado como punto de reunión para el consumo de sustancias tóxicas, versión que forma parte del contexto recabado en el lugar y que deberá ser corroborada o descartada por los investigadores.