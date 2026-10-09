Investigan hallazgo de persona sin vida en carretera de Parras

Agentes de investigación y peritos acudieron a Paila para recabar indicios; la Fiscalía busca identificar a la persona y determinar las causas del fallecimiento

Autoridades de seguridad y de investigación se movilizaron tras el reporte de una persona sin vida localizada en las inmediaciones de la carretera Interoceánica Matamoros-Mazatlán, a la altura del poblado de Paila, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para atender el reporte.

Resguardan la zona para realizar las investigaciones

La zona fue resguardada mientras los agentes investigadores y peritos realizaban las diligencias correspondientes para recabar indicios e integrar la información necesaria para esclarecer el caso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por personal funerario para la práctica de la necropsia de ley y otros estudios que permitan obtener datos relevantes sobre el fallecimiento.

Buscan determinar la identidad y las causas de muerte

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la identidad de la persona ni las causas de su muerte.

La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del hallazgo.