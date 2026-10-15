Investigan hallazgo de osamenta en predio al norte de Saltillo

Peritos analizarán los restos para determinar cuánto tiempo llevaban en el sitio, mientras revisan si las veladoras localizadas tienen relación con el caso

Personas que transitaban por un predio ubicado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Efraín Siller reportaron el hallazgo de una osamenta que podría corresponder a restos humanos, lo que movilizó a las autoridades en el sector norte de Saltillo.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar el reporte y resguardar el área mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y agentes del Grupo de Homicidios realizaron las primeras diligencias en el terreno para documentar el hallazgo y recabar indicios.

Durante la inspección también se detectó un espacio al fondo del predio donde había varias veladoras. Las autoridades revisarán esta situación para determinar si existe alguna relación con los restos localizados.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, la osamenta fue asegurada y trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán estudios para establecer el tiempo aproximado que llevaba en el sitio.

De manera preliminar, se planteó la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre en situación de calle que solía ser visto en la zona. Sin embargo, será necesario realizar los estudios periciales para establecer su identidad.