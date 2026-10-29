Investigan fallecimiento de joven en la colonia Los Cuernitos

Los hechos se reportaron en el cruce de Fresnos y Raúl Malacara, cerca de la colonia Del Bosque, donde la joven comenzó a presentar dificultades para respirar

Una joven identificada como Alondra Neira falleció la mañana de este miércoles cuando sus familiares intentaban trasladarla a recibir atención médica, luego de que presentara nuevamente problemas de salud en la colonia Los Cuernitos, en Saltillo.

Los hechos se reportaron en el cruce de las calles Fresnos y Raúl Malacara, cerca de la colonia Del Bosque, donde la joven comenzó a presentar dificultades para respirar y su estado de salud empeoró mientras sus familiares buscaban ayuda.

De acuerdo con la información recabada, desde la noche del martes había presentado malestares, por lo que fue llevada a recibir atención médica y posteriormente regresó a su domicilio tras recibir medicamento. Sin embargo, la mañana siguiente volvió a sentirse mal.

Sus familiares decidieron trasladarla nuevamente a un hospital, pero durante el trayecto la joven falleció, por lo que regresaron a su domicilio y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, después de valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal resguardaron el sitio, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, trascendió que la joven padecía problemas de salud y que había dejado de consumir algunas sustancias durante el último mes. No obstante, estos datos no establecen la causa del fallecimiento, que deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria.