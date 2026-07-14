Investigan como feminicidio muerte de mujer en Monclova

Una mujer de 38 años fue hallada sin vida en su casa. La Fiscalía investiga el caso como feminicidio y busca a su pareja, señalado como principal sospechoso.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Del Río, en Monclova, y las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio.

La víctima fue identificada como Silvia Araceli Ochoa Ramos de 38 años, cuyo cuerpo fue localizado la noche del domingo en un domicilio de la calle Nísperos. Fueron familiares quienes acudieron al inmueble al no lograr comunicarse con ella durante el día y terminaron por hacer el hallazgo.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos habían escuchado gritos de auxilio y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja únicamente confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las primeras líneas de investigación señalan como principal sospechoso a Ramiro "N", pareja sentimental de la víctima. De manera preliminar, se presume que la mujer sufrió diversas lesiones, principalmente en la cabeza, durante una discusión.

Tras los hechos, el presunto responsable escapó, por lo que corporaciones de seguridad implementaron un operativo para tratar de localizarlo.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y será la necropsia la que determine la causa precisa del fallecimiento, además de aportar elementos para el avance de las indagatorias.