Investigan  caso de perro enterrado vivo en Saltillo

Un video muestra a un perro aparentemente enterrado mientras ladra para salir de los escombros. Rescatistas acudieron al sitio para verificar la denuncia

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Un nuevo caso de crueldad animal generó indignación en Saltillo luego de que, a través de redes sociales, fue difundido un video en el que se observa a un perro aparentemente enterrado mientras aún presenta signos de vida.

La denuncia fue compartida por una integrante de un grupo de rescatistas de animales, quien informó que recibió el material por parte de ciudadanos y que se trasladaría al lugar señalado para verificar los hechos. En la publicación también fue difundida una ubicación que correspondería al suroriente de la ciudad.

Las imágenes muestran únicamente la cabeza del perro sobresaliendo de la tierra, mientras el animal realiza movimientos y ladridos, situación que provocó una rápida reacción entre usuarios de redes sociales y defensores de los derechos de los animales, quienes exigieron la intervención inmediata de las autoridades.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni el estado de salud del animal, por lo que se espera que las autoridades competentes y organizaciones de protección animal verifiquen la denuncia e inicien las investigaciones correspondientes en caso de acreditarse un acto de maltrato.

Este presunto caso se suma a la preocupación ciudadana por los recientes hechos de crueldad animal registrados en Saltillo, que han reavivado el llamado de rescatistas y asociaciones civiles para denunciar cualquier agresión contra los animales y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente cuando se comprueben este tipo de conductas.