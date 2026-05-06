Investigan amenaza escrita en sanitarios del Tec de Saltillo

Directivos de la institución iniciaron la revisión del caso y aplicaron medidas internas para analizar el contexto y la posible veracidad de la amenaza

Un hecho fuera de lo común encendió las alertas en el Instituto Tecnológico de Saltillo, luego de que se localizara un mensaje con contenido amenazante en uno de los baños del plantel.

El hallazgo ocurrió alrededor de la una de la tarde y, según reportes iniciales, la advertencia fue plasmada de forma insalubre sobre una superficie, lo que causó inquietud entre estudiantes y personal.

Ante la situación, directivos de la institución iniciaron la revisión del caso y aplicaron medidas internas para analizar el contexto y la posible veracidad de la amenaza.

Además, no se descarta la intervención de cuerpos de seguridad locales y estatales en Coahuila, con el objetivo de reforzar la prevención y establecer protocolos adecuados ante cualquier eventualidad.

Aunque hasta ahora no existe confirmación de un riesgo real, las autoridades escolares aseguraron que se mantendrán atentos al desarrollo de los hechos. La comunidad educativa permanece a la espera de información oficial, mientras se prioriza la seguridad dentro del campus y se busca esclarecer el origen de este incidente.