Investigan a policías de Sacramento por extorsión a paisanos

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que se abrió una investigación interna, sobre los hechos denunciados en redes sociales

La Fiscalía General del Estado confirmó que se abrió una investigación interna para recabar información sobre una denuncia pública en contra de elementos de Seguridad Pública de Sacramento en la región Centro de Coahuila.

La acusación, compartida en redes sociales, alega que elementos de la policía preventiva extorsionaron con 200 dólares a connacionales detenidos en la carretera.

Al tener conocimiento de estos hechos, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que se abrió una investigación interna. Se está trabajando en la obtención de datos sobre los hechos denunciados en redes sociales para determinar cómo se procederá contra los elementos acusados.

Videos en redes sociales detonan la denuncia

La denuncia pública la constituyen videos publicados en Facebook. En el primero, una mujer que circula por la carretera federal 30 rumbo a Cuatro Ciénegas, graba a una patrulla con una camioneta Pick Up Nissan de doble cabina con placas de Estados Unidos detenida.

En el segundo video, la mujer habla con los tripulantes del vehículo norteamericano, quienes afirman que los policías les quitaron 200 dólares. La mujer que realiza la grabación pide a los usuarios de la red que compartan los videos para exhibir a la corporación policiaca.

El fiscal Fernández Montañez reafirmó la postura de cero tolerancia a abusos policiacos por parte de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado. Explicó que se están recopilando datos para determinar la probable responsabilidad de los elementos involucrados, identificándolos por el número de patrulla, la hora y el día en que ocurrieron los hechos.

Si se encuentran indicios probatorios, la Fiscalía General del Estado emprenderá acciones legales contra los uniformados, quienes actualmente enfrentan una investigación interna.