Investigan a policía por atropellamiento mortal en Viesca

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido, trascendió que el conductor presuntamente dormitó y perdió el control de la unidad

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Cuatro elementos de la Policía Municipal de Viesca se encuentran a disposición del Ministerio Público por su presunta relación con un atropellamiento en el que un hombre perdió la vida. De acuerdo con información dada a conocer por el delegado de la Región Laguna, Carlos Rangel, uno de los agentes es investigado como probable responsable, mientras que los otros tres permanecen en calidad de testigos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se disponía a instalar un puesto de barbacoa cuando fue embestida por una patrulla.

La unidad involucrada es una patrulla estatal que los elementos municipales tenían en comodato y que, al momento del accidente, presuntamente era utilizada para trasladar a varios policías a diferentes puntos del municipio como parte de sus labores.

Investigan las circunstancias del atropellamiento

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido, trascendió que el conductor presuntamente dormitó y perdió el control de la unidad.

De manera preliminar, se descartó que estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas, mientras las autoridades realizan las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso se investiga como un hecho de naturaleza culposa, mientras los cuatro elementos permanecen a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado mantiene comunicación con los familiares de la persona fallecida para brindarles atención durante el desarrollo de las investigaciones.